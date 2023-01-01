أبرزها من أمريكا وسويسرا وإنجلترا وفرنسا.. تعرف على الآثار المصرية المستردة خلال 2022

كتب محمد أسعد

تمكنت الدولة المصرية خلال عام 2022 من استرداد العديد من القطع الأثرية من عدد من الدول كانت أبرزها الولايات المتحدة الامريكية ، وانجلترا وسويسرا وفرنسا، نستعرضها في السطور التالية..

• يوليو 2022: استرداد قطعة أثرية من نيوزيلاندا.

‎• 11 سبتمبر 2022: استرداد تمثالين أثريين من بروكسل.

‎• 27 سبتمبر 2022: استرداد تمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس من برن بسويسرا.

• 28 سبتمبر 2022: استرداد غطاء تابوت من العصور المصرية القديمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

• سبتمبر 2022: استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

‎• سبتمبر 2022: قيام أحد المواطنين بإهداء 125 قطعة أثرية كانت في حيازته إلى المجلس الأعلى الآثار.

‎• نوفمبر 2022: استرداد 6 قطع من دولة الإمارات العربية المتحدة.

‎• ديسمبر 2022: استرداد28 قطعة أثرية من أوروجواي.

‎• ديسمبر 2022: استرداد 50 قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن 49 قطعة من ورق البردي وقطعة حجرية من معبد حتشبسوت.

‎• ديسمبر 2022: استرداد قطعة أثرية من فرنسا.

‎هذا بالإضافة إلى أنه خلال عام 2022 تم ضبط حوالي (3496) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية. ولقد تم تسليم 176 عملة أثرية لأربعة دول هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العراقية، وجمهورية الصين الشعبية في احتفالية أقيمت بالمتحف المصري بالتحرير (ديسمبر).