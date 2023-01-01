آلاف المسافرين عالقون فى مطارات الفلبين ليلة رأس السنة بسبب مشاكل فنية

كتب إيهاب محمد

تقطعت السبل بآلاف المسافرين فى المطارات الفلبينية، يوم الأحد، بعد أن أدى انقطاع الاتصال فى أكثر مراكز البلاد ازدحاما فى مانيلا إلى إلغاء مئات الرحلات أو تأخيرها أو تحويل مسارها، وفقا لموقع nst، واكتشفت سلطات الطيران فى الصباح فى الفلبين "مشكلة فنية" تتعلق بمركز إدارة الحركة الجوية بمطار مانيلا المحلى والدولى.

جاء ذلك عندما بدأ الكثير من الناس فى العودة إلى العاصمة للعمل والمدرسة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وكانت هناك مشاهد فوضوية عند عدادات تسجيل الوصول في جميع أنحاء البلاد، حيث حاول الآلاف من الأشخاص إعادة حجز التذاكر أو العثور على موعد إقلاع رحلتهم.

أما الآخرون الذين صعدوا على متن طائراتهم قبل الإعلان عن العطل، فقد انتظروا لساعات ثم هبطوا من الطائرة، ولم يحدد مسؤولو المطار سبب المشكلة ، لكن شركة الطيران الاقتصادي سيبو باسيفيك قالت في تقرير استشاري إن السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال".



المسافرين

وقالت سلطات المطار، إن نظام إدارة الحركة الجوية أعيد تشغيله جزئيا بحلول الساعة 4:00 مساء (0800 بتوقيت جرينتش)، وبدأت الرحلات في الإقلاع والهبوط في مانيلا، فيما قالت هيئة الطيران المدني الفلبينية إن "تأخيرات الرحلات وعمليات التحويل ليست سوى إجراءات احترازية لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم والطائرات".

تم إلغاء أو تحويل أو تأخير أكثر من 280 رحلة جوية داخل وخارج مانيلا، مما أثر على حوالي 56000 مسافر، وأعرب المسافرون الذين تقطعت بهم السبل عن غضبهم وانزعاجهم من العطل ونقص المعلومات التي قدمها موظفو المطار.

مسافرون ينتظرون ساعات على مدرج المطار

بدورها، قالت امرأة كان من المفترض أن تسافر إلى سنغافورة إنها أمضت عدة ساعات جالسة في الطائرة على مدرج المطار، ونزلت هي وزملاؤها الركاب في النهاية من الطائرة وقدمت لهم غرفًا في الفنادق، وقالت حسب ما نقله موقع nst عن وكالة فرانس برس "قيل لنا انه فشل كامل في الاتصالات اللاسلكية في مراقبة الحركة الجوية".

تحويل مسار عدد من رحلات الطيران

فيما كتب الملياردير ماني بانجيلينان، على "تويتر"، أنه كان فى طريقه من طوكيو إلى مانيلا عندما تم تحويل مسار الطائرة إلى هانيدا بسبب انهيار "مرافق الرادار والملاحة"، وكتب بانجيلينان: "6 ساعات من الطيران غير المجدي ولكن مزعجة للمسافرين وخسائر السياحة والأعمال مروعة.. فقط في PH. تنهد".

كما قالت الراكبة في مانيلا داريل ديلجادو، إنها "تمكنت من إعادة حجز رحلتها في موعد لاحق بعد تجربة "محبطة"، وقال مراسل وكالة فرانس برس في مدينة دافاو الجنوبية - حسب موقع nst - إنه تم نصح المسافرين "بعدم التوجه إلى المطار" - لكن كثيرين اكتشفوا أنه تم إلغاء رحلتهم فقط بعد وصولهم لتسجيل الوصول.