اليوم السابع
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9 سبتمبر.. ذكرى تسجيل الملكة إليزابيث الثانية أطول فترة حكم بالمملكة المتحدة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:36 ص
9 سبتمبر.. ذكرى تسجيل الملكة إليزابيث الثانية أطول فترة حكم بالمملكة المتحدة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية
أنس حبيب

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رحلت عن دنيانا الخميس الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بعد أن أمضت سبعون عاما ملكة لبريطانيا شهدت خلالها تحولات جذرية في الساحة الدولية، سواء كانت تلك فترة التحرر التي كانت في أوجها مع تنصيبها ملكة في فبراير 1952، بعد وفاة والدها جورج السادس. لتصبح ملكة وهى في منتصف عقدها الثالث على  سبع دول أعضاء بإتحاد الكومنويلث هم المملكة المتحدة، نيوزيلندا، كندا، باكستان، أستراليا، سريلانكا، وجنوب أفريقيا.

وأصبحت إليزابيث الحاكمة لأطول فترة في تاريخ المملكة في 9 سبتمبر 2015، بعد أن أمضت بالحكم آنذاك 63 عاما وسبعة شهور. وأصبح نجلها الملك تشارلز صاحب أطول فترة تولى لمنصب ولى العهد في تاريخ المملكة. شهدت خلالهم تحرر العديد من البلدان بالقارة الأفريقية من التاج البريطاني، وانضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وأزمة أيرلندا الشمالية، واشتعال الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتى وانتهائها لاحقا بانهيار الأخير في عام 1992. 

توفت إليزابيث الخميس 8 سبتمبر بعد وعكة صحية خفيفة في عامها الـ96، بعد أن عايشت انتهاء الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، وخمسة باباوات، وحربين في الخليج العربى، والعشرات من الأحداث العالمية الجسام.

 


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