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8 خطوات تحمى سائقى التريلات من حوادث الطرق.. تعرف عليها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:30 ص
8 خطوات تحمى سائقى التريلات من حوادث الطرق.. تعرف عليها حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.
 
1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
 
2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.
 
3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
 
4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
 
5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
 
6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
 
7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.
 
8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.

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