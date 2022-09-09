7 فروق بين اللبن البقرى والجاموسى.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن هناك إناس يفضلون نوع لبن أكثر عن غيره، لاعتقاد لديهم أن اللبن الجاموسى أفضل من البقرى أو العكس، أو الألبان المعلبة التى جميعها من النوع البقرى، مشيرا إلى وجود عدة فوارق أساسية بين البقرى والجاموسى، هى:

1- اللون:

الجاموسي ناصع البياض والبقري أبيض مصفر، القوام البقرى أخف.

2- الدهون:

الجاموسى أعلى لكن دهون نافعة ومهمة جدًا لوجود الفيتامينات وسهولة امتصاصها، ولا ترفع الكوليسترول.

3- الصلاحية:

البلدى بدون مواد حافظة يكون الجاموسى أطول عمرا لأنه يحتوى على إنزيم بيروكسيداز، والذى يمنع حموضة اللبن وفساده بسرعة، لكن البقرى أقصاه يومين.

4- البروتينات:

الجاموسى أعلى بمراحل كبيرة جدًا من البقري، خاصة الأحماض الأمينية اللي يحتاجها الأطفال فى بداية عمرهم للبناء بشكل سليم، لذا فإن الجاموسى رغم إن سعراته أعلى إلا أنه يُفضل استخدامه في الريجيم لأنه يأخذ وقت أطول فى الهضم ويعطى إحساس بالشبع مدة أطول ويقاوم الجوع، وبالتالى يعوض ذلك الفارق فى السعرات الحرارية.

5- نسبة المياه

البقرى 90% منه ماء، الجاموسى أقل لذا قيمته الغذائية ونسبة البروتينات والمواد الصلبة فيه أعلى.

6- الفيتامينات والمعادن

الجاموسي أعلى لاحتوائه على كالسيوم وحديد وفسفور ومنجنيز وبوتاسيوم، لكن الأغنى منهما فى هذا الأمر هو لبن الماعز لأنه يحتوى على 30% منه كالسيوم.

7- سكر اللاكتوز

يفضل استخدام اللبن البقرى لمن لديهم حساسية اللاكتوز، مشيرا إلى أنه غير ذلك فأن اللبن الجاموسي أفضل على الإطلاق.