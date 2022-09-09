7 تكليفات من محافظ دمياط لقطاع الصحة قبل العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية الصحة وقطاع التأمين الصحى وتشمل 7 تكليفات لتنفيذها قبل بداية العام الدراسى الجديد وهى:
. دعم كل مدرسة بزائرة صحية.
.تزويد المدارس بالاحتياجات الطبية الأولية،
. تجهيز غرف للعزل للتعامل مع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا
. تطعيم الطلاب فى الفئة العمرية من 12حتى 18 بلقاح فيروس كورونا للوصول إلى عدد اكبر من المستهدف.
. الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.
.تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
.تطهير وتعقيم المدارس.
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