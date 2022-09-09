اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:00 ص
أكرم القصاص
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7 تكليفات من محافظ دمياط لقطاع الصحة قبل العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:00 ص
7 تكليفات من محافظ دمياط لقطاع الصحة قبل العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها محافظ دمياط الدكتورة منال عوض
دمياط معتز الشربينى

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية الصحة وقطاع التأمين الصحى وتشمل 7 تكليفات لتنفيذها قبل بداية العام الدراسى الجديد وهى:

. دعم كل مدرسة بزائرة صحية.

.تزويد المدارس بالاحتياجات الطبية الأولية،

. تجهيز غرف للعزل للتعامل مع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا 

. تطعيم الطلاب فى الفئة العمرية من 12حتى 18 بلقاح فيروس كورونا للوصول إلى عدد اكبر من المستهدف.

. الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

.تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. 

.تطهير وتعقيم المدارس.


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