5 محاور تناقشها جلسات رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. تعرف عليها

تعقد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، أولى فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بإصدار التوصيات النهائية لهذا الاجتماع.

وكشف المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم عن أن المحاور التى سيتناولها الاجتماع خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثانى الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

وأضاف أن المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

وأعلن المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة عن وضع آلية، مستمرة لتبادل الخبرات والتواصل ما بين رؤساء المحاكم الدستورية طوال العام.

وقال المستشار بولس فهمى، أن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقى على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.

ووجه فهمى الشكر لرئيس الجمهورية على دعم الاجتماع، وقال أن الدولة المصرية قدمت الكثير خلال السنوات الماضية تحديدا بعد 30 يونيو.