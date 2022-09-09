4 أبطال من بنى سويف يحصدون مراكز متقدمة فى أوليمبياد الطفل المصرى

بنى سويف هانى فتحى

هنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز أبناء بني سويف بمراكز متقدمة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية فى النسخة الثالثة من نموذج محاكاة أولمبياد الطفل المصري والذي نفذته وزارة الشباب والرياضة بملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة إلى فوز:اللاعبة إسراء حمدي، بالمركز الأول في لعبة رفع الأثقال " بنات" تحت قيادة المدرب الكابتن مصطفى عبد العزيز،وفوز اللاعب البراء حسام صلاح الدين بالمراكز الأول في ألعاب القوى "وثب طويل" تحت قيادة المدرب الكابتن أحمد طه، وفوز اللاعبة حبيبة أحمد نور بالمركز الثالث في نفس المسابقة "وثب طويل" تحت قيادة المدرب الكابتن إسلام أحمد، وفوز اللاعب أدهم محمد فوزي بالمركز الثالث " 100 متر عدو بنين" تحت قيادة المدرب الكابتن محمود عبد الغني، حيث أشرف على مشاركة اللاعبين في المسابقات "على حسن مدير إدارة الطلائع ، محمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة ، وبمشاركة الأخصائيين الرياضيين بالشباب والرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري علي المستوي القومى ، تُفام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتشمل 12 لعبة أوليمبية (ألعاب القوى،تنس الطاولة،السباحة، كرة الطائرة، سلة، يد، جودو، خماسي، رفع أثقال، مصارعة، كاراتيه، وتايكوندو)، وتأهل فيها 1700 لاعب ولاعبة،وتهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.