اليوم السابع
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36 قتيلا فى فيضانات باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:42 م
36 قتيلا فى فيضانات باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية فيضانات باكستان
كتب خالد إبراهيم

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لقى ما لا يقل عن 36 شخصا مصرعه بسبب فيضانات عارمة تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في باكستان، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة، فى تقرير لها ليلة الخميس، إن ما لا يقل عن 15 طفلا و6 سيدات فقدوا حياتهم في حوادث منفصلة مرتبطة بالفيضانات، بحسب موقع وكالة شينخوا الصينية.

فيضانات
فيضانات

وذكر التقرير أن إقليم السند بجنوب البلاد هو الأكثر تضررا حيث قتل فيه 35 شخصا بينما تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، وأشار التقرير إلى تدمير 26652 منزلا ونفوق 1521 رأسا من الماشية في مناطق مختلفة من باكستان.

وقالت الهيئة إن إجمالي عدد القتلى في باكستان جراء الأمطار الموسمية والفيضانات هذا الموسم منذ منتصف يونيو قد ارتفع إلى حوالي 1391 إضافة إلى 12722 مصابا، وأدت الفيضانات حتى الآن إلى تدمير 1739166 منزلا ونفوق ما يقدر بـ 754708 رأسا من الماشية في البلاد.

وأضافت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أنه تم إنقاذ 177265 شخصا ويعيش 663869 آخرون حاليا في مخيمات، وتستمر عمليات الإنقاذ والإغاثة من قبل الهيئة الوطنية ومنظمات حكومية أخرى ومتطوعين ومنظمات غير حكومية في المناطق المتضررة من الفيضانات.


فيضانات باكستان

باكستان

كوارث طبيعية

الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث



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