‫الزراعة: علاج 2900 رأس ماشية مجانا لصغار المربين فى قرى حياة كريمة بدمياط

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قافلة بيطرية في محافظة دمياط، لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بدمياط وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 459 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 614 وعلاج الطفيليات الداخلية لـ 1036 حالة وتم عمل 19 عمليات جراحية كما تم تحصين 824 حاله بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي 2952 حالة.