اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
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‫الزراعة: علاج 2900 رأس ماشية مجانا لصغار المربين فى قرى حياة كريمة بدمياط

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:33 ص
‫الزراعة: علاج 2900 رأس ماشية مجانا لصغار المربين فى قرى حياة كريمة بدمياط مؤسسة حياة كريمة
كتبت أسماء نصار

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نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قافلة بيطرية في محافظة دمياط، لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. 

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بدمياط وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 459 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 614 وعلاج الطفيليات الداخلية لـ 1036 حالة وتم عمل 19 عمليات جراحية كما تم تحصين  824 حاله بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي  2952 حالة.

 


الزراعة

جدرى القرود

الصحة الحيوانيه

الماشية



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