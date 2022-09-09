يوقع القوانين ويعين الحكومة لكنه محايد سياسيا.. أبرز صلاحيات ملك بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتينى لتوليها العرش، رحلت عن عالمنا ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية تاركة العرش لنجلها الأكبر تشارلز، الذى حمل لقب ولى العهد لعقود طويلة. وسيتم تنصب تشارلز رسميا غدا السبت، كما أنه سيلقى خطابا للبريطانيين مساء الجمعة.

وأثارت التطورات التى تشهدها بريطانيا التساؤلات عن الدور الذى يقوم به الملك فى البلاد. وعرض تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى تقريرا عن صلاحيات الملك الجديد على النحو التالى.

ما الذى سيفعله الملك؟ الملك هو رئيس الدولى فى بريطانيا، إلا أن صلاحياته رمزية واحتفالية، ويظل محايد من الناحية السياسية. فهو يتلقى الرسائل اليومية من الحكومة فى صندوق أحمر من الجلد، مثل الإحاطات قبل الاجتماعات الهامة أو الوثائق المطلوب منه توقيعها.

ويلتقى رئيس الوزراء بشكل معتاد مع لملكة كل أربعاء فى قصر باكنجهام من أجل إطلاعه على الشئون الحكومية. وهذه الاجتماعات تكون مغلقة بشكل تام، ولا يوجد سجلات رسمية لما يقال فيها.

كما أن الملك مسئول أيضا عن عدد من الوظائف البرلمانية، والتى تشمل الآتى:

تعيين حكومة: فرئيس الحزب الذى يفوز فى الانتخابات يستم استدعائه عادة غلى قصر باكنجهام، حيث يتم دعوته رسميا لتشكيل الحكومة. ويحل الملك أيضا الحكومة قبل إجراء انتخابات عامة.

افتتاح البرلمان وخطاب الملك: سيبدأ الملك العام البرلمان باحتفال افتتاحى رسمى، وسيحدد خطط الحكومة فى خطاب يتم إلقاءه من العرش فى مجلس اللوردات.

- عندما يتم تمرير تشريع فى البرلمان، يجب الموافقة عليه رسميا من قبل الملك ليصبح قانونا. وفى أخر مرة تم فيها رفض تشريع من قبل الملك كانت فى عام 1708.

ويستضيف الملك رؤساء الدول الزائرين ويلتقى مع السفراء وكبار المفوضين المقيمين فى بريطانيا. ويقود بشكل معتاد حدث التذكر السنوى فى نوفمبر فى لندن.

كما أن الملك الجديد هو رئيس الكومونولث، وهو اتحاد يضم 56 دولة مستقلة و2.4 مليار شخص. وبالنسبة لـ 14 من هذه الدول، هو ايضا رئيس الدولة. لكن منذ أن اصبحت باربادوس جمهورية عام 2021، زاد عدد الدول التى أشارت التى إنها قد تسير على دربها.

وسيتم وضع صورة الملك تشارلز مكان صورة والدته على طوابع البريد الملكى الجديد وعلى نقود بنك إنجلترا، وجوازات السفر البريطانية الجديدة سيتم تحديثها بكلمة جلالى الملك بدلا من جلالة الملكة، كما سيصبح لنشيد الوطنى " فليحفظ الرب الملك".