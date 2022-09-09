وكالة الطاقة الذرية تطالب بوقف فوري لعمليات القصف بمحطة زابوريجيا النووية

كتب عبد الوهاب الجندى

طالبت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الجمعة، بوقف فوري لعمليات القصف في منطقة محطة زابوروجيا النووية.

وقال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التطورات في محيط محطة زابوروجيا تحتم إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين الآن.

وشدّدت الوكالة في تقريرها على ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها، من أجل الحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية، لافتة إلى أن قصف محطة زاباروجيا النووية قد يؤدى إلى تلف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة.

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف محيط محطة زاباروجيا النووية.