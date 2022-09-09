وفد من التخطيط يزور إسنا لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، زيارة وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة العميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات لمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم إسماعيل مساعد مدير المشروع ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي.

وكان فى إستقبال وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، كل من نائبى رئيس مركز ومدينة إسنا المهندسة صباح منصور و الاستاذ عبد الرحيم طايع ، وتم عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات وموظفي المركز التكنولوجي، بحضور حنان أحمد عبد الرحيم مشرف عام متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة صفاء أحمد مدير المركز التكنولوجي بإسنا، حيث يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتنسيق المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى نفس السياق قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، برئاسة العميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات لمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم إسماعيل مساعد مدير المشروع ، بزيارة مدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتنفيذ ورشة عمل مكثفة لتدريب العاملين على منظومة تراخيص المحال العامة.

واستقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، الوفد الذي قام بعقد ورشة عمل تدريبية مكثفة بمقر قاعة الاجتماعات بالمدينة، بحضور حنان أحمد عبد الرحيم مشرف عام متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجي بالمدينة ، ومديري كافة الإدارات بمجلس مدينة الأقصر وبعض الموظفين والعاملين بالمركز التكنولوجي ، بشأن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وقال اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، أنه تضمن التدريب شرحًا عن آليات عمل قسم التراخيص، وذلك لتوحيد المفاهيم وتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم التيسيرات التي ستقدم للمواطنين، حيث يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتنسيق المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وفد التخطيط فى زيارة لمدينة إسنا لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي



وفد من وزارة التخطيط فى زيارة لمدينة إسنا