وصفت الملكية بـ"النظام المشين".. فيديو قديم لرئيسة وزراء بريطانيا يثير الجدل

كتبت : نهال أبو السعود

تداولت الصحف البريطانية مقطع فيديو لرئيسة الوزراء ليز تراس من أيام مراهقتها تنتقد فيه النظام الملكي بالتزامن مع كونها اخر رئيسة وزراء لبريطانيا تلتقي بالملكة اليزابيث الثانية التي توفيت امس الخميس.

قالت تراس الشابة في مقطع من قناة ITV News البريطانية مشيرة الى أعضاء العائلة المالكة: "أنا لست ضد أي منهم شخصيًا - أنا ضد فكرة أن الناس يمكن أن يولدوا ليحكموا"

وتابعت في المقطع الذي يعود لعام 1994 عندما كانت تراس البالغة 47 عام في أواخر سن المراهقة: "أن الناس ، بسبب الأسرة التي ولدوا فيها ، يجب أن يكونوا قادرين على أن يكونوا رئيس الدولة في بلدنا؟ أعتقد أن هذا أمر مشين".

In this clip from 1994, Leeds student Liz Truss tells ITV News the idea of the monarchy is 'disgraceful'.



Today she meets the queen to be appointed as the new PM. pic.twitter.com/FO9WaJRSbO — ITV News Calendar (@itvcalendar) September 6, 2022

درست رئيس وزراء بريطانيا في جامعة أكسفورد ، وتخرجت منها عام 1996. وأثناء وجودها ، كانت ناشطة سياسيًا وشغلت منصب رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين بجامعة أكسفورد.

بعد وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 يوم الخميس ، اتخذت تراس نبرة مختلفة ، واصفا أطول ملك في التاريخ البريطاني بـ "الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة".

وقالت خارج 10 داونينج ستريت في لندن: "من خلال السراء والضراء ، زودتنا الملكة إليزابيث الثانية بالاستقرار والقوة التي نحتاجها لقد كانت روح بريطانيا العظمى - وستستمر هذه الروح."، وأضافت "حفظ الله الملك".

اختير حزب المحافظين اليميني الحاكم تراس، التي كانت تشغل سابقًا منصب وزير الخارجية ، يوم الاثنين لتكون ثالث رئيسة وزراء بريطانية ، لتحل محل بوريس جونسون بعد سلسلة من الفضائح دفعته للاستقالة.