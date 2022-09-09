اليوم السابع
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وصفت الملكية بـ"النظام المشين".. فيديو قديم لرئيسة وزراء بريطانيا يثير الجدل

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:24 م
وصفت الملكية بـ"النظام المشين".. فيديو قديم لرئيسة وزراء بريطانيا يثير الجدل ليز تراس
كتبت : نهال أبو السعود

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تداولت الصحف البريطانية مقطع فيديو لرئيسة الوزراء ليز تراس من أيام مراهقتها تنتقد فيه النظام الملكي بالتزامن مع كونها اخر رئيسة وزراء لبريطانيا تلتقي بالملكة اليزابيث الثانية التي توفيت امس الخميس.

قالت تراس الشابة في مقطع من قناة ITV News البريطانية مشيرة الى أعضاء العائلة المالكة: "أنا لست ضد أي منهم شخصيًا - أنا ضد فكرة أن الناس يمكن أن يولدوا ليحكموا"

وتابعت في المقطع الذي يعود لعام 1994 عندما كانت تراس البالغة 47 عام في أواخر سن المراهقة: "أن الناس ، بسبب الأسرة التي ولدوا فيها ، يجب أن يكونوا قادرين على أن يكونوا رئيس الدولة في بلدنا؟ أعتقد أن هذا أمر مشين".

درست رئيس وزراء بريطانيا في جامعة أكسفورد ، وتخرجت منها عام 1996. وأثناء وجودها ، كانت ناشطة سياسيًا وشغلت منصب رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين بجامعة أكسفورد.

بعد وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 يوم الخميس ، اتخذت تراس نبرة مختلفة ، واصفا أطول ملك في التاريخ البريطاني بـ "الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة".

وقالت خارج 10 داونينج ستريت في لندن: "من خلال السراء والضراء ، زودتنا الملكة إليزابيث الثانية بالاستقرار والقوة التي نحتاجها لقد كانت روح بريطانيا العظمى - وستستمر هذه الروح."، وأضافت "حفظ الله الملك".

اختير حزب المحافظين اليميني الحاكم تراس، التي كانت تشغل سابقًا منصب وزير الخارجية ، يوم الاثنين لتكون ثالث رئيسة وزراء بريطانية ، لتحل محل بوريس جونسون بعد سلسلة من الفضائح دفعته للاستقالة.


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