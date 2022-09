وصفت الملكية بـ"النظام المشين".. فيديو قديم لرئيسة وزراء بريطانيا يثير الجدل

تداولت الصحف البريطانية مقطع فيديو لرئيسة الوزراء ليز تراس من أيام مراهقتها تنتقد فيه النظام الملكي بالتزامن مع كونها اخر رئيسة وزراء لبريطانيا تلتقي بالملكة اليزابيث الثانية التي توفيت امس الخميس.

قالت تراس الشابة في مقطع من قناة ITV News البريطانية مشيرة الى أعضاء العائلة المالكة: "أنا لست ضد أي منهم شخصيًا - أنا ضد فكرة أن الناس يمكن أن يولدوا ليحكموا"

وتابعت في المقطع الذي يعود لعام 1994 عندما كانت تراس البالغة 47 عام في أواخر سن المراهقة: "أن الناس ، بسبب الأسرة التي ولدوا فيها ، يجب أن يكونوا قادرين على أن يكونوا رئيس الدولة في بلدنا؟ أعتقد أن هذا أمر مشين".

In this clip from 1994, Leeds student Liz Truss tells ITV News the idea of the monarchy is 'disgraceful'.



Today she meets the queen to be appointed as the new PM. pic.twitter.com/FO9WaJRSbO