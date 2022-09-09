وقال ماليوسكا - وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة، "نريد تعويضات عن كل الأضرار التي ألحقتها روسيا بأوكرانيا نتيجة الحرب".

وأشار إلى أن الأضرار الناجمة عن العملية العسكرية الروسية تقدر بأنها أكبر من ذلك بكثير.

جدير بالذكر أن المبلغ الذي ذكره يتوافق مع أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها في حسابات الدول الغربية كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف الوزير أن أوكرانيا ستدفع للتوصل إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية التعويضات حتى يصبح القرار في المستقبل أساسًا لإنشاء آلية تعويض دولية.