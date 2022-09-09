وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بشرم الشيخ

كتب أحمد حسن

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، والتى تنفذها الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، مشروع خرانات المياه الاستراتيجية، بسعة 80 ألف م3، بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة، وبلغت نسبة تنفيذه 90 ٪، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6 خزانات، بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، وجار الانتهاء من تنفيذ خزانين آخرين، بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يشتمل المشروع على خط مياه قطر 450 مم، بطول نحو 16 كم.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بشرم الشيخ، بطاقة 7500 م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة، حيث استمع الوزير، إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، وموقفه التنفيذي، من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذي أوضح أن التنفيذ الفعلى للمشروع بدأ فى 20 يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء من النموذج الأول، فى شهر أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الإسكان أن الزيارة هدفها الاطمئنان على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وجودة الخدمة المقدمة، استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بالمدينة نوفمبر المقبل.