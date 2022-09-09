وداعا لاصفرار الأسنان.. 4 علاجات منزلية تمنحك بياضا ناصعا

كتبت ميرفت رشاد

الأسنان الصفراء ليست جيدة لصحتك يمكن أن تتسبب البقع العميقة وعلى مستوى السطح، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التى لا يمكن السيطرة عليها دائمًا فى تحول الأسنان إلى اللون الأصفر، ويعد التقدم في العمر وما تأكله من العوامل الرئيسية المساهمة في تغير لون الأسنان بمرور الوقت، إذا كنت تتجنب إظهار ابتسامتك أو الضحك بصوت عالٍ بسبب مشكلة الفم هذه، فإليك كيفية التخلص من اصفرار الأسنان، وفقا لما نشره موقع "healthshots".



أسباب اصفرار الأسنان:

1. ترسبات البلاك

2. الاستهلاك اليومي للشاي والقهوة وأنواع أخرى من المشروبات مثل الصودا

3. عدم اتباع نظافة الأسنان المناسبة

4. مع تقدمك في السن ، عندما تتآكل المينا بسبب المضغ والتعرض للأحماض من طعام و شراب.

5. التنفس عن طريق الفم

6. بعض الأطعمة مثل العنب البري والكرز والبنجر والرمان

7. بعض الأدوية

8. المشروبات السكرية

9. التدخين يجعل لون المينا أصفر مع تقدم العمر

4 علاجات منزلية للتخلص من اصفرار الأسنان

1. تفريش الأسنان بصودا الخبز

صودا الخبز "كربونات الصوديوم" هى واحدة من أفضل الحلول الطبيعية وأكثرها سهولة لتبييض الأسنان، وهو يعزز قدرات تبييض الأسنان ويقلل من تغير اللون، اخلطي صودا الخبز مع مسحوق الشبة بنسب متساوية، الآن نظف أسنانك بلطف بهذه التركيبة، ثم اشطفيه كرر هذا الإجراء مرتين في الأسبوع عند تنظيف أسنانك، يمكنك أيضًا استخدام معجون الأسنان مع صودا الخبز.

2. قشر الفاكهة

يمكن للفواكه أيضًا أن تصنع المعجزات لصحة أسنانك، يقال إن وضع قشر الموز والليمون والبرتقال ومعجون الفراولة على أسنانك سيجعلها أكثر بياضًا وأقوى، يمكنك استخدام الليمون بطريقتين مختلفتين لتنظيف أسنانك بالقشر أو بالعصير، ومن المعروف أن هذه الثمار تعيد التوازن الطبيعي لدرجة الحموضة في الفم، استخدم هذه الطريقة بشكل متكرر.

3. زيت جوز الهند

العلاج بزيت الطعام طبيعي وآمن وليس له أي آثار سلبية ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في Journal of Contemporary Dental Hygiene، يمكن اعتباره ممارسة وقائية للرعاية المنزلية للحفاظ على نظافة الفم، يمكن أن تساعدك هذه التقنية على إزالة السموم من جسمك وتبييض أسنانك وإشراقها، كل ذلك بفضل حمض اللوريك، الذي يساعد في تقليل الالتهابات ويقتل البكتيريا ، في زيت جوز الهند.

4. الريحان

امزج أوراق الريحان المجففة والمخلوطة بزيت الخردل ثم استخدم مزيجًا لفرك الأسنان، وأشارت دراسة أجريت عام 2014 إلى أن غسول الفم بالريحان المقدس له تأثير مضاد للبكتيريا وهو فعال ضد السلالات البكتيرية التي تسبب البلاك، والتى نُشرت في مجلة طب الأسنان السريرى والتجريبى.