واشنطن تفرض عقوبات على شركات إيرانية جديدة

وكالات

فرضت واشنطن عقوبات على شركات إيرانية بزعم "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة"، فيما تنفي موسكو مزاعم شرائها هذه المسيّرات، وتذكّر بأن روسيا المصدّر الثاني للسلاح عالميا.

بينت وثيقة نشرت على موقع وزارة المالية الأمريكية أن الولايات المتحدة قد وسعت نطاق عقوباتها على إيران لتشمل فردا وأربعة كيانات قانونية في حين لم تحدد نوعية القيود التي يتم الحديث عنها.

وبحسب البيان فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثلاث شركات وفرد مشارك في عمليات البحث والتطوير والإنتاج والشراء للمسيرات الإيرانية ومكوناتها.

ومن جهتها أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن شراء المسيرات لم يكن على جدول أعمال المفاوضات بين وزيري خارجية روسيا وإيران في نهاية أغسطس كما لم تتم مناقشة ذلك خلال اجتماعات الرئيس بوتين مع نظيره الإيراني.