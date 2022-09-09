هيئة الدواء تحذر من تداخلات دوائية تسببها المسكنات

حذرت هيئة الدواء المصرية من التداخلات الدوائية التى تسببها المسكنات، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية.
وقالت هيئة الدواء إن المُسكنات هى الأدوية التى تستخدم لإزالة الألم أو الصداع بصورة مؤقتة، مثل: الأسبرين، الايبوبروفين، الكيتو بروفين.
وأضافت هيئة الدواء أن أدوية المسكنات يمكن أن تعمل تداخلات دوائية، وآثار عكسية في بعض الحالات، وهي:
1- عند تناولها مع أدوية أخرى
2- حال الإصابة بقرحة فى المعدة
3- حال المعاناة من مشاكل بالكبد أو الكلى
ونصحت هيئة الدواءالمصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية لتجنب أضرارالتداخلات الدوائية.
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