هل أنت متعب طوال الوقت؟.. تناول هذه الأطعمة الخمسة لزيادة فيتامين ب 12

كتبت إيناس البنا

هل تشعر دائمًا بالخمول والكسل طوال الوقت؟ هل يسيطر التعب على جسمك تمامًا؟ قد تكون هذه علامة على نقص فيتامين ب 12، وهو سبب التعب الشديد والوهن.

وفقا لموقع " webmd"، فأن فيتامين ب 12 هو أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء سلس وسليم، تعمل جميع خلايا الجسم - خلايا الدم الحمراء والعصب الدبقي الذي يحمي الخلايا بشكل صحيح عندما يكون هناك كمية كافية من فيتامين ب 12 في الجسم، لكننا لا نصنع هذه المغذيات بمفردنا ولا يتم الحصول عليها إلا من خلال نظامنا الغذائي.

يُعرف أيضًا باسم كوبالامين ، يساعد فيتامين ب 12 على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، ويقوي جهاز المناعة ، وبالتالي يجعلك تشعر بالنشاط والكهرباء طوال اليوم.

ما هي كمية فيتامين ب 12 التي يحتاجها الجسم؟



وفقًا لأخصائيي التغذية ، في المتوسط ​​، يحتاج معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا إلى حوالي 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، المخزن في الكبد ليعملوا.

على الرغم من أن التوقف عن امتصاص فيتامين ب 12 يستغرق سنوات إذا لم تستهلكه ، إلا أن النقص يمكن أن يجعلك تعاني من مشاكل صحية تشمل مشاكل في الذاكرة وتلف الأعصاب.

المصادر الطبيعية لفيتامين ب 12



عزز جرعتك من فيتامين ب 12 مع القليل من هذه المكملات الطبيعية ذات الجرعات العالية.

الأسماك والمحار:



تحتوي الأسماك والمحار على 20 ميكروغرامًا على الأقل من فيتامين ب 12 لكل 3 أونصات في المتوسط، المأكولات البحرية مثل بلح البحر والمحار وسرطان البحر وسمك السلمون ، مصادر غنية بفيتامين ب 12 الذي يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي المعتاد.

الدجاج واللحوم:

على الرغم من كثرة الاستهلاك لللحم الأحمر لا ينصح به للصحة إذا تم تناوله باعتدال، يوفر لحم البقر والضأن كمية جيدة من B12. بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين ، فإن الدجاج غني بالفيتامينات حيث يحتوي حوالي 75 جرامًا على 0.3 ميكروجرام على الأقل من فيتامين ب 12.

الألبان:



يعتبر الحليب ومنتجاته أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12، يقترح الخبراء تناول الحليب يوميًا لتقوية العظام والمفاصل، يمكن للنباتيين استبداله بحليب الصويا أو الشوفان.

البيض:

وفقًا لأخصائيي التغذية ، تحتوي البيضة المسلوقة على حوالي 0.6 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، وهو ما يمثل 25٪ تقريبًا من القيمة اليومية، يأتي معظم فيتامين ب 12 من صفار البيض.

الحبوب:

الحبوب المدعمة هي أفضل طريقة للنباتيين للحصول على مدخولهم اليومي من B12، الأطعمة مثل الحبوب والخميرة الغذائية والتوفو هي بعض من المصادر الرائعة.