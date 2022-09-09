اليوم السابع
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هلع واستنفار للشرطة في إيطاليا بعد العثور على قنابل بشوارع ميلانو.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:02 م
هلع واستنفار للشرطة في إيطاليا بعد العثور على قنابل بشوارع ميلانو.. صور الشرطه الإيطالية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن عثرت على قنبلتين إحداهما بجوار القنصلية اللبنانية بمدينة ميلانو، ما أدى إلى إغلاق الشوارع المجاورة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه عثر على القنبلتين في صناديق بالشارع، الأمر الذى استعدى على الفور فرق المفرقعات، وأطلقت صافرات الإنذار

وقام رجال تحقيق مكافحة الإرهاب بتنسيق من رئيس قسم المقاطعة للمدعي العام ألبرتو نوبيلي، وتسببت الواقعة في حالة من الهلع والفزع واستنفار تام للشرطة في ميلانو.

 

استنفار الشرطة
استنفار الشرطة

 

الشرطة تفحص القنبلة
الشرطة تفحص القنبلة

 

قوات المفرقعات
قوات المفرقعات

 

محيط الحادث
محيط الحادث

 

 


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