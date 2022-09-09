نيويورك تايمز: تشارلز تحول من شاب متشكك بنفسه إلى ملك فى عمر 73 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة نيويورك تايمز على تولى تشارلز الثالث العرش فى بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن عمر 96.

وقالت الصحيفة إنه ربما لم يكن هناك من قبل على الإطلاق وريثا للعرش مستعدا لتولى المهمة مثل تشارلز. فأكبر بناء الملكة إليزابيث الثانى، والرجل الذى ولد ليكون ملكا أصبح كذلك بالفعل بعد وفاة والدته. وكملك، سيصب تشارلز الثالث رئيس أهم ملكية دستورية، ورئيس العائلة الملكية الأكثر اتساعا، ورمزا للاستمرارية فى بلد تتعرض للعواصف.

وبعد أن كان شابا محرجا يشكك فى نفسه، ثم زوج غير سيعد فى منتصف العمر، أصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاما، شخصية واثقا بنفسه وقد ك الشيب شعره، ويشارك فى قضايا التغير المناخى وحماية البيئة، والتي كانت من قبل غريبة، لكناه تبدو متزامنة مع العصر الأن.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن رحلة تشارلز كانت أقل استحسانا، ربما بشكل حتمى. ، فقد تم تشريح نواقصه وإحباطاته بلا رحمة من قبل الإعلام، بدءا من هوايته مع الحيوانات الأليفة وحتى نقد العمارة إلى الزراعة العضوية، حيت تعرض لسخرية مستمرة. ثم زواجه من الاميرة ديانا الذى كان موضوع صحافة التابلويد، والاتهامات المتبادلة بالخيانة الزوجية، وهى القضية التي لا تزال الحدث الحاسم فى حياته العام بالنسبة لكثيرين حتى الآن.

وفى ظل فضائح حياته العامة فى منتصف التسعينيات، ذهب بعض المنتقدين على حد القول بأن وريث العرش الذى يغرق فى الفضائح قد فقد الق فى ان يكون ملكا، وأن التاج يجدب أن يتخطى جيلا، ويذهب إلى ابنه الأكبر الأمير ويليام.