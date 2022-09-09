ننشر نتيجة التقرير الطبي لعامل وسائق تبادلا الاعتداء بالأسلحة البيضاء بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشف التقرير الطبي الخاص بإصابات عامل وسائق تبادلا الاعتداء بالأسلحة البيضاء في الوراق، بسبب تقدم العامل لخطبة شقيقة السائق، ورفضه تزويجها له.

وتضمن التقرير الطبي إصابة العامل بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وجرح تهتكي بالذراع الأيسر بالإضافة إلى جرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى.

كما تبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالسائق، إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى، وجرح قطعي تحت الإبط الأيسر.

ونشبت مشاجرة بين عامل وسائق بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وأشارت تحريات رجال المباحث أن العامل كان يرغب فى خطبة شقيقة السائق، وبسبب رفضه نشبت بينهما مشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين فى الوراق بالأسلحة البيضاء، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن مشاجرة بين عامل وسائق بالأسلحة البيضاء، أدت إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، لتقدم العامل لخطبة شقيقة السائق، ورفضه تزويجها له.

تم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.