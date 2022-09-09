نائب رئيس الدستورية: 150 وسيلة إعلام تشارك بتغطية اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية، مشاركة 150 وسيلة إعلام دولية ومحلية، لتغطية الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، الذى يعقد في القاهرة أيام السبت والأحد والاثنين.

وقال المستشار شبل خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاعلان عن تفاصيل الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، إن مشاركة المحاكم الافريقية في الاجتماع الحالي منقطعة النظير وغير مسبوقة منذ تأسيس الاجتماع فى 2017.

ويشارك في الاجتماع الذي يمتد ثلاثة أيام، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا.