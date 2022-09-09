اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:48 م
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نائب رئيس الدستورية: 150 وسيلة إعلام تشارك بتغطية اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:03 م
نائب رئيس الدستورية: 150 وسيلة إعلام تشارك بتغطية اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية جانب من المؤتمر
كتب إبراهيم قاسم

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أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية، مشاركة 150 وسيلة إعلام دولية ومحلية، لتغطية الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، الذى يعقد في القاهرة أيام السبت والأحد والاثنين.
 
وقال المستشار شبل خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاعلان عن تفاصيل الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية،  إن مشاركة المحاكم الافريقية في الاجتماع الحالي منقطعة النظير وغير مسبوقة منذ تأسيس الاجتماع فى 2017.
 
ويشارك في الاجتماع الذي يمتد ثلاثة أيام،  40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

القضاء الدستورى

المحاكم الدستورية الأفريقية

القضاء الدستورى الأفريقى



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