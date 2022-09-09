ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال "HOEGH GANNET"

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت ميناء دمياط اليوم، 12 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 9 سفن أخرى، ليصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

كما استقبلت ناقلة الغاز المسال "HOEGH GANNET" والتى ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 20 الف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7285 طن تشمل : 3230 طن بضائع متنوعة و3005 طن ملح و200 طن يوريا و850 طن قمح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25794 طن تشمل : 6603 طن قمح و7670 طن ذرة و100 طن خشب زان و2734 طن ابلاكاش و3073 طن أرز و5614 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 68 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1394 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132576 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 144717 طنا.

كما غادر ميناء دمياط اليوم أيضا، قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2512 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4302 شاحنة.