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مياه القليوبية تختتم فعاليات التدريب الصيفى لطلاب كلية علوم جامعة بنها.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:11 ص
مياه القليوبية تختتم فعاليات التدريب الصيفى لطلاب كلية علوم جامعة بنها.. صور تدريب طلاب كلية العلوم بشركة مياه الشرب بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية، عن ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم لعام 2022، والذي استمر خلال الفترة من 7 أغسطس الماضي حتى 8 سبتمبر الحالي، حيث أن تدريب الطلاب احتوى على كثير من الخبرات والمعارف فى مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وشارك فى التدريب أكثر من 150 متدرب من كلية العلوم جامعة بنها وحاضر فى الختامي دكتور على رضوان رئيس قطاع المعامل بالشركة، وسلط الضوء على شرح أساسيات معالجة مياه الشرب للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والكيماويات المستخدمة بالمحطات حتى وصولها للمستهلكين.

وأضاف مجاهد، أن الشركة تولي اهتماما كبيراً ومستمراً بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي للتخلص الآمن منها والتي تعتبر من أهم الخدمات المقدمة وحق أصيل للمواطنين، وأن الشركة من خلال قطاع المعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع والمحطات المجهزة بأحدث الأجهزة تقوم بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية، وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات وكذلك مطابقة معالجة الصرف الصحي.

 

خلال التدريب
خلال التدريب

 

تدريب طلاب كلية العلوم بشركة مياه الشرب بالقليوبية
تدريب طلاب كلية العلوم بشركة مياه الشرب بالقليوبية

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب

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