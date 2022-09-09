اليوم السابع
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مياه الغربية: حصول محطتى معالجة الريانية والشهيدى على شهادة الإدارة المستدامة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:50 ص
مياه الغربية: حصول محطتى معالجة الريانية والشهيدى على شهادة الإدارة المستدامة عمال محطتى الريانية والشهيدى
الغربية محمد طارق

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صرح المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه تم حصول محطة معالجة الصرف الصحي بالريانية مركز قطور، ومحطة معالجة معالجة الصرف الصحى بالشهيدى مركز المحلة الكبرى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لإعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

وأوضح أن الشركة تواصل تأهيل محطاتها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSm، والإهتمام بتطبيق  الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف "شطا" أن محطة معالجة صرف صحي بالريانية تعمل بطاقة تصميمية 8000 م3/يوم، وبطاقة فعلية 5500 م3/يوم وتبلغ مساحتها 3 أفدنة ، ويبلغ التعداد المختوم 45 ألف نسمة، وبالنسبة لمحطة معالجة صرف صحى الشهيدى تعمل بطاقة تصميمية 6000 م3/يوم، وبطاقة فعلية 4500 م3/يوم وتبلغ مساحتها 5 أفدنة ، ويبلغ التعداد المختوم 15 ألف نسمة.


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