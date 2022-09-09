مياه البحيرة: تحسن ضغوط المياه بقريتى الفار والحكيم ضمن حياة كريمة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن تحسن ضغوط المياه بقريتى الفار والحكيم التابعتين ل مركز المحمودية ، ووصولها بشكل دائم علي مدار اليوم، ضمن مبادرة حياة كريمة ، ومجهودات الدولة في وصول كوب مياه نظيف لكل مواطن.

وأكد "نشأت"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى واحدة من أهم المبادرات الإنسانية التى تهدف لتحسين حياة 60 مليون مصرى، من أجل تحقيق غد أفضل ليس له هو فقط بل وللأجيال القادمة.

كما التقى رئيس مياه البحيرة أهالي قرية الفار وقرية الحكيم التابعين لمجلس قرية فيشا مركز المحمودية، وأعربوا عن مدى تقديرهم لتحرك الشركة وسرعة الاستجابة لحل شكواهم.