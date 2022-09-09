موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 9-9-2022.. تراجع سعر الذهب إلى 1110 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 9-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تقدم مصر 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية ، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022، وتراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام.



أسعار الذهب اليوم تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارا . تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 6 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1110 جنيهات للجرام مقابل 1116 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1727 دولارا .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

مصر تتقدم 19 مركزا فى مؤشر التنمية البشرية وتحتل المركز 97 عالميا قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت بنحو 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أمس في حدث عالمي. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت بنحو 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أمس في حدث عالمي.

وأكدت "السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا التقدم يعد انعكاسا واضحا للخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ونتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في كافة المجالات وخصوصا مجالات الصحة والتعليم.

أضافت "السعيد"، أن مصر وصلت إلى المركز 97 في مقابل المركز 116 في تقريرعام 2020، بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالمياً لعامين متتاليين.

المالية: ندرس إصدار سندات «ساموراى خضراء» فى اليابان و«باندا» فى الصين قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحها في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحها في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية.

أكد وزير المالية، أن مصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.