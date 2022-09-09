مندوب روسيا: المواجهة غير المباشرة بين الناتو وروسيا تزيد من احتمال صدام مباشر

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن المواجهة غير المباشرة بين الناتو وروسيا ستزيد بشكل خطير من احتمال صدام مباشر بين الجانبين، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق قالت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو: "لا تزال محطة الطاقة النووية زابوروجيا مصدر قلق"، مشيرة إلى ما جاء على لسان الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مخاطر استمرار النشاط العسكرى فى المحطة، جاء ذلك خلال تقرير لها بمجلس الأمن.

ودعت المسؤولة الأممية: "كخطوة فورية، أكرر النداء العاجل للأمين العام للوقف الكامل للنشاط العسكرى داخل المحطة وحولها، نزع السلاح هو الحل الوحيد لضمان سلامة هذه المنشأة."

ولفتت المسؤولة الأممية في تقريرها إلى أنه منذ آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن فى 24 أغسطس، "بسبب القتال، لقى ما لا يقل عن 104 مدنيين، من بينهم 10 أطفال مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 253 مدنياً، من بينهم 25 طفلا"، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.