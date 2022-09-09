مقتل شخص على يد آخر في مشاجرة داخل مسجد في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شخص مصرعه طعنا بسكينة داخل مسجد بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بمصرع شخص داخل أحد مساجد قرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل المسجد بين المجني عليه وآخرين نتيجة خلافات بينهما، ونشبت مشادة وتطورت إلى اشتباك فقام أحدهم بطعن المجني عليه، بسلاح أبيض، ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفي دكرنس العام ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وجاري إخطار النيابة العامة.