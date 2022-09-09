اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 08:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات دولية بينهم 5 من التشيك

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 08:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات دولية بينهم 5 من التشيك مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

 

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من المانيا، ورحلة من هولندا، ويتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران، أن رحلات الطيران التى وصلت إلى مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع وصلت من 11 دولة أوروبية بين تلك الرحلات 110 رحلات دولية ورحلة داخلية.

 

وتبين أن السياحة التشيكية فى المقدمة الرحلات الوافدة تليها الرحلات الإيطالية ثم البولندى والألمانى، وأوضحت الجداول أن المطار من استقبل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا و21 رحلة إيطالى، و17 من ألمانيا، و36 رحلة تشيكية، و19 رحلة من بولندا و3 سويسرا، و5 داخلية ورحلة من لكسمبورج.

 


البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مطار مرسى علم

رحلات سياحية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة