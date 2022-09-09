مصرع 3 أشخاص فى حوادث دراجات بخارية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

لقي شابان مصرعهما فى حادث دراجة بخاربة على طريق كفر البطيخ بدمياط، حيث لقى "أحمد .ا" و"محمود .ج" مصرعهما فى حادث مروع على طريق ميناء دمياط بالقرب من كفر البطيخ، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي .

وتم إخطار مركز شرطة كفر البطيخ، وانتقلت قوة إلى موقع البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما لقي شخص آخر مصرعه على طريق النزل - الزرقا، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى هوائية، ما أسفر عن مصرع الشاب سامح .ق .

وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.