مصرع ممرضة صدمتها دراجة نارية أثناء عبورها طريق القاهرة الإسكندرية في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، مصرع ممرضة، إثر اصطدام دراجة نارية بها أثناء عبورها الطريق، ما أدى إلى وفاتها في الحال إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، وكذلك قائد الدراجة النارية بعد إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن المتوفية عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز بنها، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة حامل وقائد دراجة نارية.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه حال عبور "هاجر و ح"، 25 سنة، ممرضة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز بنها، اصطدمت بها دراجة نارية قيادة "أحمد م ع"، 40 سنة، فني صيانة، ومقيم المنوفية، ما دي إلى وفاتها في الحال إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة قائد الدراجة النارية بكسور متفرقة بالجسم وكسر بالجمجمة.

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعي، والتحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، وبسؤال أهلية المتوفاة أكدوا أن المتوفية كانت حامل بالشهر السابع، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.