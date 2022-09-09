مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى عدد (23) قضية (قتل – شروع فى قتل - سلاح – مخدرات - سرقات) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد (5) قضايا (قتل عمد – سلاح ومخدرات)، بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدية الخطورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.