مصرع عامل بمصنع لاختلال توازنه فسقط في غرفة حفظ الغلال بسيدي سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي عامل مصرعه بمصنع أعلاف في إحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، لسقوطه بإحدى الغرف المخصصة لحفظ الأعلاف وانهالت عليه كمية من الأعلاف.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول سلامة عبد الله 50 سنة، عامل بمصنع أعلاف خاص بقرية العمار، مركز سيدي سالم، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، وجرى إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات التي تلقاها اللواء خالد المحمدي ، مدير إدارة البحث الجنائي، أ العامل أثناء عمله بالمصنع اختل توازنه وسقط بإحدى الغرف المخصصة لحفظ الأعلاف وانهالت عليه كمية من الأعلاف، ما أدى إلى اختناقه ووفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 5476 لسنة 2022م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.