مصرع طفل غرقا داخل مياه ترعة بالدقهلية أثناء ملئ جردل

لقى طفل مصرعه بقرية الضهرية التابعة مركز شربين بمحافظة الدقهلية غرقا ،وقد تمكن الأهالي من استخراج جثمان طفل، لقى مصرعه بإحدى الترع.

تلقت اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شربين يفيد بوصول طفل إلى مستشفى شربين العام جثة هامدة.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ و تبين مصرع "يوسف.ع ش" 9 أعوام حيث كان يقوم بملء جردل مياه فسقط ولم ير الا بعد فتره قصيرة، وقامت الأهالي باستخراجه ونقلوه الي مستشفى شربين العام، وتوفى هناك ومازال الجثمان بالمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ،واخطرت النيابة العامة بالواقعة.