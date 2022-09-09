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مصرع طفل أسفل عجلات "جرار زراعى" أثناء لهوه أمام منزله فى الغربية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:56 ص
مصرع طفل أسفل عجلات "جرار زراعى" أثناء لهوه أمام منزله فى الغربية مصرع طفل ـ أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه أسفل عجلات جرار زراعى بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك أثناء لهوه أمام منزله، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، يفيد بمصرع طفل يدعى "م ع" يبلغ من العمر 5 سنوات مقيم بمنطقة شونة القطن التابعة لقسم شرطة زفتى دهسًا بجرار زراعى ما أدى إلى وفاته فى الحال، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وضبط سائق الجرار الزراعي، واقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة زفتى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى قررت ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.


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