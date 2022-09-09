مصرع شخص على يد شقيقه خلال مشاجرة عائلية بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص فى العقد الخامس من العمر مصرعه على يد أخيه الأصغر، خلال مشاجرة بينهما بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين بمنطقة المراكبية التابعة لمركز كفر الدوار مما أدى إلى مصرع "ع.ر.ع.ا" 56 عاما إثر إصابته بطعنات نافذه بسكين من شقيقه الأصغر وذلك لخلافات عائلية بينهما.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.