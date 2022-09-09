مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب أثنين أخرين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى ونصف نقل بمركز وادى النطرون.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى ونصف نقل بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين من أسرة واحدة وتم نقل جثة المتوفين إلى ثلاجة حفظ بمستشفى وادى النطرون ونقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.