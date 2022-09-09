مصرع شاب دهسه قطار في مدينة الحمام بمطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهدت منطقة الرويسات التابعة لمدينة الحمام بمحافظة مطروح، مصرع شاب دهسه قطار القاهرة مطروح، بالقرب من مزلقان الكيلو 220 الحمام مطروح.

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطار من مرفق إسعاف مطروح، يفيد ببلاغ بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أن الشاب الذى لقى مصرعه، يدعى امين اشرف حامد 19 سنة من مدينة الحمام، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحمام المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق فى الواقعة.