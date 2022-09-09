مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الخضراء والصفراء بالشواطئ عقب نوة غسيل البلح

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية اليوم، استقرار حالة البحر اليوم، وقالت إنه تم رفع الراية الخضراء والصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، وذلك لتوسط ارتفاع الأمواج.

وأكدت المركزية للسياحة والمصايف، على أنه يسمح بالنزول للبحر، مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل فى المياه والالتزام بالسباحة فى المساحات الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ و الانتباه للأطفال، كما تم رفع الراية الصفراء على شواطئ القطاع الغربي، وذلك لارتفاع منسوب المياه، وأكدت على ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة و الاستماع الى تعليمات رجال الانقاذ للحفاظ على الأرواح.

وشهدت الإسكندرية انتهاء نوه "غسيل البلح" مع أجواء حارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 30 درجة فى العظمى و25 درجة فى الصغرى .

فيما أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطىء لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة علي حياة المواطنين في حال إرتفاع الأمواج.