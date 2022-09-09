مسيرة الفخر والألم.. 5 لحظات استثنائية فى حياة الملكة الراحلة إليزابيث.. صور

كتبت : نهال أبو السعود

واجهت الملكة اليزابيث التي توفيت امس الخميس عن عمر يناهز 96 عاما في حياتها تحديات كثيرة سواء شخصية أو سياسية، ورصدت صحيفة ذا هيل الأمريكية نرصد بعضا منها كالتالى:..

صعود العرش

جلوس الملكة اليزابيث على العرش لم يكن مخطط حيث ولدت اليزابيث لدوق ودوقة يورك في عام 1926 وتغيرت حياتها إلى الأبد بعد أن تنازل عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش بعد 10 سنوات. مما جعل والدها الملك جورج السادس يضعها على طريق مباشر إلى العرش البريطاني.

إيرلندا الشمالية

شهد عهد إليزابيث صراعًا في أيرلندا حكمت الملكة خلال الاضطرابات التي استمرت ما يقرب من ثلاثة عقود، وعلى الرغم من التوتر ، تأكدت الملكة من أنها لا تزال موجودة في أيرلندا الشمالية. قامت بـ 25 زيارة للبلاد ، بما في ذلك ثلاث قبل أن تتولى العرش.

ديانا

ربما كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها الملكة خلال فترة حكمها هو تأثير الأميرة ديانا على التصور العام للملكية أحدثت أميرة ويلز السابقة ثورة في دورها ، في عام 1995 ، تصدرت ديانا عناوين الصحف العالمية خلال مقابلة "بانوراما" المثيرة للجدل في بي بي سي والتي كشفت فيها عن تفاصيل علاقتها المضطربة مع تشارلز والعائلة المالكة ككل ، مما يشير إلى أن المؤسسة الملكية تعتبرها تهديدًا.

ومع ذلك ، كانت وفاة ديانا في عام 1997 هي التي أثبتت أنها واحدة من أهم الأزمات التي شهدتها الملكة خلال فترة حكمها وأدى التأخير في الاعتراف العلني بوفاة ديانا في البداية إلى رد فعل عنيف من جانب الكثير من البريطانيين ، في السنوات التي أعقبت وفاة ديانا ، جدد النظام الملكي صورته العامة. كما أصبحت المؤسسة أكثر حداثة مع ظهور أبناء تشارلز وديانا الأمير وليام والأمير هاري في سن الرشد.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شهدت خروج المملكة المتحدة التاريخي من الاتحاد في عام 2020 على الرغم من تفضيل القصر الملكى الابتعاد عن السياسة الا انها حافظت على الدبلوماسية ففي عام 2018 ، أخبرت ملك وملكة هولندا أن المملكة المتحدة تتطلع "نحو شراكة جديدة مع أوروبا".

في العام التالي ، بدت وكأنها تشير مرة أخرى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما دعت إلى "احترام وجهات النظر المختلفة" و "العمل معًا للبحث عن أرضية مشتركة"، وقالت وقتها: "ولا تغفل عن الصورة الأكبر".

قضايا الأسرة

واجهت الملكة اليزابيث عدد من الازمات العائلية التي تعاملت معها بحكمة وهدوء، في عام 2914 اتُهم نجل الملكة الأمير أندرو بإقامة علاقة جنسية مع فيرجينيا جوفري ، وهي قاصر يُزعم أنه تم الاتجار بالجنس من قبل ممول أمريكي وأدين جيفري إبستين بارتكاب جريمة جنسية.

كما أثار قرار انفصال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وتخليهما عن الملكة انقسامات وجدل كبير خاصة بعد تصريحات الزوجين خلال مقابلة مع اوبرا وينفري كشفا فيهما التعرض للعنصرية.