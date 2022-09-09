مسن في دعوى نشوز: "رفضت رعايتي بعد مرضي وحرضت بناتي على بيع ممتلكاتي"

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج يبلغ من العمر 63 عاما، دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد هجرها له عقب إصابته بالمرض، على أثر جلطه تعرض لها تركته قعيدا، واتهمها بتحريض بناته الثلاثة على بيع بعض من ممتلكاته، مستغلين التوكيل المحرر لهما.

ويقول الزوج في دعواه: "زوجتي بعد أن أصابني المرض لم تهتم سوى بالمال الذي أملكه، وذلك خوفاً من أن يرثني أشقائي حال موتي وفقاً لما قالته لي وأنا في المستشفى بعد عشرة 40 عام زواج".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "جعلت بناتي يقطعوا علاقتهم بي، ويشهروا بسمعتي ويلاحقوني بدعوى حجر، وعندما أقمت ضدها بلاغا جاءت وتعدت علي بالضرب وأصابتني بجروح استلزمت 16 غرزة، وارتجاج في المخ أثر خلاف نشب بيننا بسبب طمعها، وكدت أن أموت بين يديه، لولا إنقاذي علي يد أبن شقيقي، وتم اصطحابي للمستشفي وحررت بلاغ ضدها، وعندما لجأت لبناتي للشكوي لهما قاموا باتهامي أنني أفضل أشقائي عليهم، رغم أنني لم أقصر يوماً في توفير احتياجاتهم، لينساقوا وراء والدتهم".

وذكر الزوج: "بددوا أموالي، وشهرت زوجتي بسمعتي، مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضدها، وجنحه ضرب، بعد استحالة العشرة بيننا وخشيتي على حياتي بسبب عنفها، وطمعها وتصرفاتها الجنونية، وسلوكها الذي لا يتحمله بشر، مما دفعني للهروب من قبضتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.