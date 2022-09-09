اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:53 م
أكرم القصاص
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مسؤول عراقي: عززنا أمن الحدود خاصة مع سوريا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:05 م
مسؤول عراقي: عززنا أمن الحدود خاصة مع سوريا القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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كشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان عن تعزيز حدود بلاده على أعلى مستوى مع دول الجوار خاصة مع سوريا.

وقال النعمان ـ في تصريح أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة: "إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تشن بشكل يومي عمليات نوعية في كافة مناطق البلاد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده يتمتع حاليا بدرجة عالية من الأمان بعد القضاء على قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بأن الأخير بحث خلال لقائه السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح، سبل ضبط الحدود بين البلدين ومنع المتسللين، وكذلك مناقشة ملف مخيم الهول، مؤكدا أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمخيم، وإنقاذ الضحايا من الأطفال، بعد أن أصبح بيئة للتطرف والإرهاب، تمهيدا لإلغائه ومحاكمة المجرمين والقتلة من الدواعش.

 


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