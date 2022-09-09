مديرية الشباب والرياضة تنظم احتفالية لرفع الوعى البيئى أمام ديوان المحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

أناب اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية الشباب والرياضة لنشر التوعية البيئية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور مندى عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، دكتورة نسرين حمدى، ممثل الإدارة المركزية لتنمية البيئة بوزارة الشباب والرياضة، دكتور شريف الرفاعي ممثل منظمة اليونيسيف، دكتور عبد الظاهر حسن، نائب رئيس مجلس مدينة المنيا.

وجه محافظ المنيا، بتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم افتتاح برنامج كرفان التوعية البيئية أمام ديوان عام المحافظة، كما تضمنت الفعاليات طابور عرض عام من الطلائع من أعضاء الشٌعب التخصصية، وشملت فعاليات الكرفان (التعريف عن مؤتمر المناخ وأهميته لمصر، فقرات تعبيرية خاصة بالمناخ، مزمار بلدى وتنورة، وفقرات الاراجوز، كما تم توزيع مطويات ونشرات توعية على الجمهور، ندوة عن التغيرات المناخية وآثارها على البيئة بالاضافة لعدد من الفقرات الفنية).

تهدف تلك الاحتفالية الى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال زراعة الأشجار فى الطرق والميادين، التوسع فى زراعة الأسطح، إعادة تدوير المخلفات بطريقة صحية وآمنة، صناعة او استيراد سيارات عديمة الانبعاثات تعمل بالكهرباء، كما تضمنت الاحتفالية رفع لافتات (لن نقطع شجرة - لن نلوث المياه - لن نحرق النفايات - لن استهلك أكثر من حاجتى - لن نتوانى عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة).

أناب اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية الشباب والرياضة لنشر التوعية البيئية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات