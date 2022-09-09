مدرسة بقنا تفصل البنين عن البنات داخل الفصول والفسحة وتمنع الهاتف بكاميرا

قنا صابر سعيد

أعلنت مدرسة السادات الإعدادية المشتركة بفرشوط شمالي قنا، فصل الذكور عن الإناث داخل الفصول والفسحة ومنع استخدام الهاتف المحمول بكاميرا داخل المدرسة.

وقررت إدارة المدرسة، بالنسبة لدخول وخروج الطلاب من باب المدرسة الرئيسى ودخول وخروج البنات من باب المدرسة الثاني بجوار مدرسة الشهيد وليد، كما قررت بداية من العام الدراسي الجديد عمل فسحتين منعا لزحام وتكدس الطلاب داخل الفناء واحده للبنين والثانية للبنات ، وفصل البنين عن البنات داخل الفصول لجميع الصفوف.

وأشارت المدرسة، إلى أنه على طالبات المدرسة الالتزام بالزي المدرسي بدلة أو عباية كحلي وحجاب أبيض وممنوع التليفون المحمول بكاميرا داخل المدرسة وممنوع لبس اكسسوارات الزينة.