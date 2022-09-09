محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء محطة الرملية 4 (صور)

مطروح ــ فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محطة الرملية 4، يرافقه اللواء ماجد محمد البرى رئيس قطاع المياة بالقوات المسلحة، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورضا جادالله رئيس مجلس مدينة مدرسى مطروح.

حيث تفقد موقع الإنشاء للمحطة بمراحلها المختلفة من منطقة التكديس ومنطقة الفلاتر والماخذ، واستمع الحضور لشرح حول طاقة المحطة حيث ستعمل محطة تحلية الرميلة ٤ بقدرة 65 الف م 3 / يوم كمرحلة أولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 الف م3/يوم

و تم تزويد المحطة ب 2 خط مياه بحرى ومزود ب 24 فلتر للمرحلة الاولى كما تم عمل 1120 خازوق حجرى بعمق 20 متر، وتم توربد افزان للتثبيت سابقة التجهيز وتثبيت الخطوط بقاع البحر

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لاهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح مع إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على ارض مطروح خاصة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر كرافد ونيل مصر الجديد ،وبما بعمل على استيعاب الزيادة السكانية مستقبلا ويوفر المياه لاهالي مطروح وتوسعات المشروعات القومية بها.



محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء محطة الرملية 4



أعمال إنشاء محطة الرملية 4



أعمال إنشاء محطة الرملية 4



محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء محطة الرملية 4



محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء محطة الرملية 4



أعمال إنشاء محطة الرملية 4