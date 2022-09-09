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محافظ قنا: دخول 950 فصل جديد لمدارس قنا مع بداية العام الدراسي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:52 م
محافظ قنا: دخول 950 فصل جديد لمدارس قنا مع بداية العام الدراسي طلاب ـ أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، بجميع مدارس المحافظة، من خلال إنهاء أعمال الصيانة  من دهانات وتجديد دورات المياه والإضاءة وتركيب مراوح بالفصول وصيانة زجاج شبابيك الفصول، بالإضافة إلى عمل صيانة شاملة لعدد من مدارس المحافظة، كما سيتم دخول 950 فصل دراسي جديد يضاف لمدارس قنا والبالغ عددها 2144 مدرسة تضم 856 الف و270 طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية "رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي".

وأضاف الداودى، أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين ، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لانتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء مع مجالس الأمناء بمدراس المحافظة.

وقال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم إتخاذ عدت إجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023،  منها تبني مبادرة مدرستي نظيفة آمنة استعدادا للعام الدراسي الجديد، والانتهاء من صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي، واستلام الكتب الدراسية وتسليمها للمدارس تمهيدا لتسليمها للتلاميذ، والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز ولضمان استقرار العملية التعليمية، والانتهاء من تدريب المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب على المنظومة الجديدة الدمج، التوجيه بعدم ربط الكتب بالمصروفات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والأمن لتوفير زائرات صحيات والاستفادة من الخدمة العامة وسرعة الانتهاء من الأبحاث لمستحقي الإعفاء من المصروفات.


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