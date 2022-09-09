محافظ شمال سيناء: تخصيص 10 أتوبيسات لنقل الجماهير لمتابعة سباق الهجن

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نادي الهجن الرياضى المصرى بالعريش، مؤكدا إقامة سباق تنشيطي للهجن، بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، بهدف إعلان مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة آمنة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيقام على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية.

وقال المحافظ: "إن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار اخر في وسط سيناء"، مؤكدا تبرع ليبيا بمبلغ 5 ملايين جنيه لمضمار الهجن في عام 2008.

وأعلن المحافظ عن تخصيص عدد 10 أتوبيسات من ديوان عام المحافظة لنقل الجماهير بالمجان من مختلف مدن المحافظة لحضور السباق.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بتفقد صالة كبار الزوار، صالة العرض، المنصة الرئيسية، مدرجات الجمهور، والمسرح، المضمار، بجانب تفقد أنظمة التحكم الرئيسية والكاميرات والصوتيات والتحكيم .